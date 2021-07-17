الهند تسجل 38079 إصابة جديدة بفيروس كورونا‭ ‬خلال 24 ساعة

_ أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند يوم السبت تسجيل 38079 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع الإجمالي إلى 31.06 مليون. كما أظهرت البيانات تسجيل 560 وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس، مما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 413091.

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