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إيطاليا تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ الربيع

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– تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا عتبة الثلاثة آلاف حالة، لأول مرة منذ أواخر الربيع الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم السبت عن تسجيلها 3121 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية مقابل 2898 إصابة أمس، ما يمثل أكبر حصيلة منذ 29 مايو عندما تم رصد 3351 إصابة.

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وارتفعت حصيلة ضحايا مرض “كوفيد-19” في إيطاليا خلال اليوم الأخير بواقع 13 حالة، مقابل 11 في اليوم السابق، فيما تماثل 2328 مريضا للشفاء.

وسجلت في إيطاليا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و284332 إصابة بالفيروس، منها 127864 حالة وفاة و43491 حالة نشطة، بما فيها 1111 مريضا في المستشفيات بالإضافة إلى 162 في العناية المركزة.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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