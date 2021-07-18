مصر القابضة للتأمين تقلص حصتها في رواد السياحة إلى 6.52%

رنا ممدوح _ قلصت شركة مصر القابضة للتأمين حصتها في رأسمال رواد السياحة من 11.72% إلى 6.52%. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن مصر القابضة للتأمين قامت ببيع 900 ألف سهم من أسهم رواد السياحة مقابل 46.179 مليون جنيه. وبلغ متوسط سعر البيع 51.31 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة الرواد لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة . وسجلت نسبة حصص المجموعات بالمساهم 9.08% لشركة مصر لتأمينات الحياة.

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