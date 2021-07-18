الجيزة العامة للمقاولات تنضم لتحالف أعمال البنية التحتية بالشيخ زايد

رنا ممدوح _ أعلنت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، أنها تلقت خطاب إسناد مبدئي الخميس الماضي لتحالفها مع إحدى شركات المقاولات. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن التحالف بخصوص أعمال البنية التحتية بمدينة الشيخ زايد بقيمة مبدئية 500 مليون جنيه.

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