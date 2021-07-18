مال وأعمال

الجيزة العامة للمقاولات تنضم لتحالف أعمال البنية التحتية بالشيخ زايد

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رنا ممدوح _ أعلنت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، أنها تلقت خطاب إسناد مبدئي الخميس الماضي لتحالفها مع إحدى شركات المقاولات.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن التحالف بخصوص أعمال البنية التحتية بمدينة الشيخ زايد بقيمة مبدئية 500 مليون جنيه.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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