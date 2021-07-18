: أوبك+ تتفق على زيادة حصة الإمارات إلى 3.5 مليون برميل يوميا

اتفقت الدول الأعضاء في أوبك+ على زيادة تخفيف خفض الإنتاج اعتبارا من أغسطس المقبل، مع زيادة حصة الإمارات إلى 3.5 مليون برميل يوميا، حسبما أفادت وكالة نقلا عن مصادرها.

كما تم الاتفاق على زيادة خط الأساس لإنتاج الكويت والعراق بـ 150 ألف برميل يوميا.

كما جرى التوافق على تطبيق خطوط الأساس الجديدة للإنتاج اعتباراً من مايو 2022، وتمديد اتفاقية إنتاج النفط حتى نهاية 2022.