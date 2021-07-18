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وزير ⁧‫الخارجية‬⁩ يبحث مع نظيره الصيني عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

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انطلقت منذ قليل، جلسة المباحثات الرسمية بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الصينى وانج يى، وذلك لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين في عدة مجالات، وتناول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستقبل وزير الخارجية سامح شكري في مقر رئاسة الوزراء بمدينة العلمين، اليوم الأحد، مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانج يى.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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