وزير ⁧‫الخارجية‬⁩ يبحث مع نظيره الصيني عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

انطلقت منذ قليل، جلسة المباحثات الرسمية بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الصينى وانج يى، وذلك لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين في عدة مجالات، وتناول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستقبل وزير الخارجية سامح شكري في مقر رئاسة الوزراء بمدينة العلمين، اليوم الأحد، مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانج يى.