الحكومة تقرر إجراءات جديدة لإصدار التراخيص البنائية بالمدن

محمد فرج _ أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار رقم 410 لسنة 2021، بإضافة عدد من المواد إلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء، تضمن إجراءات جديدة لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية، والاشتراطات البنائية بالنسبة لمدن وحدات الإدارة المحلية، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد.

الإحراءات الجديدة لإصدار تراخيص البناء

وينص القرار على أن يتقدم المواطن بطلب إلى المركز التكنولوجي المختص للحصول على بيـان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية ويحـدد بالطلب عنوان وحدود وكروكي للموقع مبين به الطـرق المؤديـة إليـه ويرفق بالطلب الآتى : صورة من بطاقة الرقم القومي لطالب البيان، الإيصال الدال على سداد الرسوم المـستحقة لإصدار بيـان الـصلاحية، والرفع المساحي.

كما ينص على أن يتم إعطاء طالب البيان ما يفيد استلام الطلب يوم التقديم، وعقب ذلك يقوم المركز التكنولوجي المختص بإعداد الرفع المساحي لقطعـة الأرض بواسـطة جهـة مـساحية معتمـدة (هيئة المساحة العسكرية أو مديرية المساحة أو مركـز شـبكات المرافـق بالمحافظة أو وحدة المتغيرات المكانية)، على أن يرسل الطلب ومرفقاته والرفع المساحي إلى الوحدة ذات الطـابع الخـاص بالجامعة المختصة، وذلك كله فى مدة أقصاها أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.

كما يشمل القرار أن تقوم الوحدة ذات الطابع الخاص خلال خمسة أيام من تـاريخ ورود الطلـب بإعداد واعتماد بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشـتراطات البنائية والطابع المعمارى وفقًا للنموذج المرفق أو بيان بـالموانع وإرسـاله إلى المركز التكنولوجي المختص (نسخة إلكترونية – نسخة ورقية) .

وألزم القرار الجهة الإدارية بإصدار بيان الصلاحية أو بيان بالموانع فى مدة أقصاها يومان من تاريخ وروده من الوحدة.