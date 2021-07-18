منى ذو الفقار رئيسا لاتحاد تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حتى 2025

دوت الخليج – فازت منى ذو الفقار، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، برئاسة مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدورة جديدة تستمر أربع سنوات تنتهي في عام 2025.

وشهدت صناعة التمويل متناهي الصغر خلال السنوات الأخيرة طفرة واضحة، لتخدم أكثر من 4 مليون عميل بمحفظة تمويلية تخطت 47 مليار جنيه في نهاية 2020، بدعم غير مسبوق من الأجهزة المعنية، وخاصة الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأعلن الاتحاد في بيان اليوم الأحد، عن انتخاب عمرو أبو العزم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، وعمرو حلمي، مدير عام الإدارة المركزية للتمويل متناهي الصغر لبنك مصر، نائبين للرئيس، والدكتورة سهير المصري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنمية الأسرة المصرية، أمينا للصندوق، كما تم انتخاب النائبة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة جمعية سيدات أعمال المستقبل بفوه، لتكون أمينا للمجلس.

وفاز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد منير نخلة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر، وشنتال رامي، نائب مدير عام تنمية الأعمال بقطاع المشروعات الصغيرة للبنك الأهلي المصري، والدكتور محمد نشأت العريس، رئيس مجلس إدارة الجمعية الإقليمية للتنمية والمشروعات بسوهاج، وخالد صلاح، مدير نشاط التمويل لجمعية سيدات الأعمال لتنمية المجتمع والمشروعات الصغيرة بالمنيا، وأحمد أبو سحلي، مدير نشاط التمويل لدى الجمعية المصرية للتنمية بفرشوط.

وأكدت منى ذو الفقار، أن الاتحاد في المرحلة المقبلة يخطط لتطبيق عدة محاور أساسية لدعم وتنمية صناعة التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز قدرة أعضاء الاتحاد للوصول بخدماتهم المالية إلى الفئات المستهدفة من خلال اتباع أفضل الممارسات التي تتوافق مع مبادئ التمويل المسئول.

وأضافت: من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة عددا من المتغيرات الإيجابية على بعض الأصعدة تُمهد الطريق لانطلاقة قوية نحو إرساء دعائم “مصر الرقمية على طريق الشمول المالي”.