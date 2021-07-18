بنك ABC يقتنص موافقة الرقابة المالية على نشر إعلان عرض الاستحواذ على أسهم بلوم مصر

رنا ممدوح _ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر إعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC حتى عدد 300 مليون سهم تمثل حتى نسبة 100% من أسهم رأسمال بنك بلوم مصر.

وأفادت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، أن العرض حدد سعر السهم الواحد عند 22.33 جنيه.

وأوضحت أن ذلك يأتي وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 95 لسنة 1992.

ويلتزم مقدم العرض بعد موافقة الهيئة على نشره بالآتي :

– شراء كامل الأسهم المعروضة للبيع استجابة لعرض الشراء الماثل.

– إخطار الشركة المستهدفة بالعرض بإعلان عرض الشراء ومذكرة المعلومات بعد صدور موافقة الهيئة على نشر اعلان عرض الشراء.

-إخطار الهيئة بأيه معلومات أو بيانات مرتبطة بعرض الشراء قبل إعلانها أو نشرها ما لم تكن قد تم الإفصاح عنها في عرض الشراء أو في مذكرة المعلومات.

– الالتزام بنشر إعلان عرض شراء خلال يومين من تاريخ موافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء.

– الالتزام بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محل العرض الإطلاع عليها.

– الالتزام بكافة التعهدات الخاصة بمقدم العرض الواردة بإعلان عرض الشراء الإجباري.

– الكتابة إلى البورصة المصرية لإبلاغها بموافقة الهيئة على نشر اعلان عرض الشراء محل العرض وجواز تقديم عروض شراء منافسة وفقا لأحكام المادتين 346،347 من اللائحة التنفيذية من القانون 95 لسنة 92.

ووفقا لعرض الشراء المرفق بموافقة الهيئة، يقوم بدور المستشار المالي لمقدم العرض بالخارج، اتش .اس.بي.سي الشرق الأوسط ليمتد.

ويقوم مكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة بدور المستشار القانوني لمقدم العرض، وتتولى شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بدور سمسار مقدم العرض.

وسيتم سداد قيمة العرض بما يعادله بالدولار الأمريكي وفقا لمتوسط سعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزي المصري خلال السبعة أيام السابقة على تاريخ صدور موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر إعلان عرض الشراء الماثل والذي يعادل 1.42 دولار للسهم الواحد.