تايكون ترفع سعر عرض الشراء الإجباري على الإسكندرية الوطنية للاستثمارات إلى 6.25 جنيه للسهم

رنا ممدوح _ أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إيداع طلب تعديل سعر إعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة تايكون القابضة للاستثمارات المالية، والسابق الإفصاح عنه إيداعه بتاريخ 16 يونيو الماضي وذلك لشراء عدد 4.702 مليون سهم بنسبة 90% من أسهم رأسمال شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية.

وأفادت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، أن الطلب تضمن تعديل السعر ليصبح 6.25 جنيه للسهم بدلا من 5.6 جنيه.

ووفقا للبيان، جاري دراسة الطلب من قبل الهيئة وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت في 8 يوليو الجاري، على نشر إعلان عرض الاستحواذ المقدم من شركة كومباس كابيتال للاستثمارات المالية للاستحواذ على 100% من أسهم رأسمال الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، لشراء حتى عدد 5.225 مليون سهم من أسهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات بسعر 6.12 جنيه للسهم الواحد.