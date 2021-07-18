نوفاك: روسيا ستزيد إنتاجها النفطي في النصف الثاني من العام

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– أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الأحد، أن بلاده ستزيد إنتاجها النفطي في النصف الثاني من العام بفضل اتفاق جديد توصل إليه تحالف أوبك+ لكبار منتجي النفط بشأن زيادة الإنتاج.
وقال نوفاك إن روسيا ستبدأ زيادة الإنتاج شهريا بواقع 100 ألف برميل يوميا من أغسطس المقبل على أن تصل إلى مستوى ما قبل الأزمة في مايو 2022.
وأضاف أن روسيا ستنتج نحو 21 مليون طن أخرى من النفط هذا العام والعام المقبل.
وأبلغ قناة روسيا 24 بأن ميزانية بلاده ستزيد 400 مليار روبل (5.4 مليار دولار) بفضل الاتفاق الجديد على أساس متوسط سعر نفط يبلغ 60 دولارا.
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