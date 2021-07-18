وزير التنمية المحلية: 40 مليون جنيه لإعداد المخططات التفصيلية للقرى والمدن

دوت الخليج – أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اعتماد 40 مليون جنيه خلال خطة العام المالي الحالي لإعداد المخططات التفصيلية للقرى والمدن التي تم الانتهاء من مخططاتها الاستراتيجية، إضافة إلى تحديد الحدود الخارجية للحيز العمراني لكل مدينة وقرية وكفر ونجع وعزبة بثوابت أرضية يتم رصدها على الشبكة الجيوديسية للجمهورية؛ تسهيلا على المختصين بالمحافظات في تحديد ورصد التعديات على الأراضي الزراعية بكل محافظة.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه بالنسبة للمخططات التفصيلية للمدن والقري، فقد جرى خلال العام المالي الماضي، ومن خلال البروتوكول الموقع مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومن خلال المحافظات، الانتهاء من المخططات التفصيلية لمدينتي ( شبين القناطر والقناطر الخيرية) بمحافظة القليوبية، و148 منطقة داخل المدن والامتدادات العمرانية بمحافظات (القاهرة والقليوبية والبحيرة ودمياط والدقهلية والأقصر)، إضافة إلى 88 قرية بمحافظتي البحيرة والدقهلية، واعتمدها رئيس مجلس الوزراء المصري بديلاً عن المجالس المحلية ليصبح ما تم إنجازة خلال السنوات الأربع الماضية 225 قرية و11 مدينة.

وأشار اللواء شعراوي إلى الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لعدد 13مدينة وحي، وهم: مدينتا كفر شكر والخصوص بمحافظة القليوبية، ومدينة إدكو بمحافظة البحيرة، ومدينة السرو بمحافظة دمياط، ومدينتا المنصورة وشربين بمحافظة الدقهلية، ومدن دار السلام وسوهاج واخميم بمحافظة سوهاج، ومدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، ومدن القرنة والزينية قبلي وأرمنت بمحافظة الأقصر، إضافة إلى حي المرج بمحافظة القاهرة، واعتمدها رئيس مجلس الوزراء المصري تمهيدا للبدء في اعداد المخططات التفصيلية لها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمحافظات.

وتابع: كما تولت وزارة التنمية المحلية اعتماد كردون مدينتي ديرمواس بمحافظة المنيا، وفارسكور بمحافظة دمياط من رئيس مجلس الوزراء المصري.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أنه بالنسبة لتوقيع نقاط الحيز العمراني فقد تم توقيع نقاط الحيز العمراني على الطبيعة لعدد 20 ألف عزبة وكفر ونجع و85 مدينة من خلال البروتوكول الموقع مع الهيئة المصرية العامة للمساحة لتحديد وتثبيت ورصد علامات الحيز العمرانى للمدن والكفور والنجوع.

وأكد أن الوزارة تستهدف خلال العام المالي الحالي توقيع نقاط الحيز العمراني لعدد 15ألف عزبة وكفر ونجع و25 مدينة.

وقال وزير التنمية المحلية إن ملفي المخططات التفصيلية للمدن والقرى وتوقيع نقاط الحيز العمراني يحظيان بأهمية كبرى في إحداث التنمية العمرانية والسكانية وتنظيم أعمال البناء والقضاء بشكل نهائي على العشوائيات والبناء المخالف واستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير و التنمية بجميع مراكز ومدن المحافظات والمساهمة بشكل فعال في تنفيذ رؤية مصر 2030، وتنفيذ تكليفات القيادة السياسية في الارتقاء بجودة حياة كل أبناء مصر.