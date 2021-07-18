بوريس جونسون يتمسك بقرار رفع قيود كورونا في بريطانيا مع الحذر من فتح السفر

العربية دوت نت – عبر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأحد، عن تمسكه بقرار رفع قيود كورونا في بريطانيا لكنه دعا إلى الحذر بخاصة مع إجراءات أخرى تتخذ لفتح السفر وتزامن موسم العطلات.

ألقت الحكومة البريطانية بخطط العطلات لعشرات الآلاف من الأشخاص في حالة من الفوضى مساء الجمعة الماضية عندما تراجعت عن خطط لفتح السفر من فرنسا، بسبب مخاوف بشأن سلالة بيتا لكوفيد – 19 المنتشرة في فرنسا.

لن يتم تطبيق خطط تخفيف قواعد العزل الذاتي للأشخاص المسافرين من مجموعة واسعة من البلدان بعد الآن على فرنسا بسبب الوجود المستمر لسلالة بيتا، التي تم اكتشافها لأول مرة في جنوب إفريقيا ويعتقد أنها أكثر خطورة من السلالات الأخرى، بحسب الحكومة.

جاء هذا الإعلان بعد أيام فقط من تأكيد السلطات خططها لرفع شرط الحجر الصحي على الأشخاص المطعمين بشكل كامل القادمين من دول “القائمة الصفراء”، بما في ذلك معظم الوجهات في الاتحاد الأوروبي.

يأتي هذا التغيير الكلي في لحظة حرجة في معركة بريطانيا ضد فيروس كورونا، حيث من المقرر أن تنتهي القيود المتبقية يوم الاثنين، في حين كان من المقرر بداية العطلة الصيفية لمعظم أطفال المدارس الجمعة الماضية.

قال وزير الصحة ساجد جاويد في بيان “كنا دائما واضحين في أننا لن نتردد في اتخاذ إجراءات سريعة على حدودنا لوقف انتشار كوفيد – 19 وحماية المكاسب التي حققها برنامجنا الخاص بالتطعيم”، بحسب “أسوشييتد برس”.

أضاف أنه “مع رفع القيود الاثنين الماضي في جميع أنحاء البلاد، سنبذل قصارى جهدنا لضمان إجراء السفر الدولي بأمان قدر الإمكان، وحماية حدودنا من تهديد سلالات الفيروس”.

سيظل المسافرون الذين تم تطعيمهم بالكامل من فرنسا، بمن فيهم أولئك الذين يعبرون البلاد، مطالبين بالعزل الذاتي لمدة تصل إلى 10 أيام عند وصولهم إلى بريطانيا.

إلى ذلك، سيقتصر نشاط رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون ووزير ماليته ريشي سوناك على العمل من مكتب كل منهما وسيجري فحصهما يوميا باختبار الكشف عن كوفيد-19 وذلك بعد التأكد من مخالطتهما لشخص أصيب بالفيروس.

وقال وزير الصحة ساجد جاويد أمس السبت إن فحصه أثبت إصابته بكوفيد-19.

وأكد بيان من مكتب رئيس الوزراء يوم الأحد أن جونسون وسوناك تلقيا إخطارا من وحدة الفحص والتتبع بهيئة الخدمات الصحية الوطنية بأنهما خالطا مصابا.

ويقتضي القانون أن يعزل من يخالط مصابا نفسه عشرة أيام.

غير أن رئيس الحكومة ووزير المالية سيشاركان في دراسة تجريبية تسمح لهما بمواصلة العمل من المكتب والالتزام بإجراءات العزل في غير أوقات العمل.