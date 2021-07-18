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دوت الخليج – قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إنها اتخذت جميع التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، قبل إجازة عيد الأضحى.
وأصدر الدكتور شريف فاروق توجيهات لجميع قيادات الهيئة، وعلى رأسهم عبده علوان نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون المناطق البريدية وخالد إمام نائب رئيس مجلس الإدارة للشمول المالي وأحمد منصور أمين عام الهيئة القومية للبريد، بالمرور على جميع مكاتب البريد على مستوي الجمهورية؛ لمتابعة انتظام حركة سير العمل وتأدية جميع الخدمات بالجودة المطلوبة وتذليل أي عقبات تواجه العاملين في أثناء تأدية عملهم والاستماع لشكاوي المواطنين إن وجدت.
كما وجه بتغذية جميع ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية خلال فترة العطلة الرسمية، وتشكيل لجنة “على أعلى مستوى”؛ لمتابعة الأمر، وذلك خلال فترة العطلة حتى عودة العمل بجميع المكاتب على مستوى الجمهورية يوم 24 يوليو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البريد: لجنة لمتابعة تغذية ماكينات الصراف الآلي خلال إجازة عيد الأضحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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