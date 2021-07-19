إصابات كورونا اليومية في فرنسا تتخطى حاجز 10 آلاف حالة لليوم الثالث

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وكالات – سجلت فرنسا أكثر من 12500 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد، في ثالث يوم تتجاوز فيه حالات الإصابة حاجز 10 آلاف.
وأدى التفشي السريع لمتحور دلتا الأشد عدوى إلى زيادة كبيرة في الإصابات الجديدة بالفيروس.
وقالت وزارة الصحة إن العدد المسجل يوم الأحد بلغ 12532 ورفع إجمالي الإصابات إلى 5.87 مليون حالة.
وذكرت الوزارة أن حالات الإصابة بلغت 10949 يوم السبت و10908 يوم الجمعة.
وبلغ إجمالي الوفيات بسبب فيروس كورونا منذ ظهور الوباء في فرنسا 111427.
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