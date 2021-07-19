سوق الأوراق المالية الصينية تجتذب 1.55 مليون مستثمر جديد في يونيو

شينخوا _ أظهرت البيانات الصادرة من شركة إيداع ومقاصة الأوراق المالية الصينية المحدودة أن سوق الأوراق المالية الصينية اجتذبت 1.55 مليون مستثمر جديد في يونيو.

وارتفع الرقم بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حسبما ذكرت البيانات.

وأظهرت البيانات أنه حتى نهاية يونيو، وصل عدد المستثمرين في سوق الأوراق المالية الصينية الى 189 مليونا.

وأغلقت الأسهم الصينية على انخفاض يوم الجمعة، حيث انخفض مؤشر شانغهاي المركب بنسبة 0.71 في المائة، عند 3539.3 نقطة. واغلق مؤشر شنتشن المركب منخفضا 1.3 بالمئة عند 14972.21 نقطة.