وزير البترول: توصيل الغاز الطبيعي إلى 1.2 مليون وحدة سكنية جديدة في 2020/2021

أ ش أ _ أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية نجاح قطاع البترول في توصيل الغاز الطبيعي إلى 1.2 مليون وحدة سكنية جديدة خلال العام المالي الماضي 2020 /2021، لافتاً إلى أن هناك 88 منطقة في 14 محافظة قد تم توصيل الغاز إليها هذا العام لأول مرة.

وأشار الملا – في تصريح اليوم الاثنين – إلى أن ما تحقق من معدلات متميزة في التوصيل أدى إلى رفع عدد الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية إلى 12.32 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط وحتى نهاية شهر يونيو 2021 وهو ما يوفر سنوياً حوالي 222 مليون أسطوانة بوتاجاز وما يقابلها من تكلفة الدعم الموجهة لهذه الاسطوانات.