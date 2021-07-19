صادرات النفط الخام السعودية ترتفع إلى 5.649 مليون برميل يوميا في مايو

_ أظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين ارتفاع صادرات السعودية من النفط الخام في مايو إلى 5.649 مليون برميل يوميا من 5.408 مليون برميل يوميا في أبريل .

أرقام الصادرات الشهرية تقدمها الرياض وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى مبادرة البيانات المشتركة (جودي)، التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.