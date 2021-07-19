شركة روبن هود تسعى للحصول على تقييم يصل إلى 35 مليار دولار عند الإدراج

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سي إن بي سي _ تسعى شركة روبن هود إلى الحصول على تقييم سوقي يصل إلى 35 مليار دولار في طرحها العام الأولي القادم.
وتخطط الشركة إلى البيع بسعر يتراوح بين 38 دولارًا و 42 دولارًا للسهم وتتطلع الشركة لبيع 55 مليون سهم في هذا النطاق لجمع ما يصل إلى 2.3 مليار دولار.
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