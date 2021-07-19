وول ستريت تتراجع 1% وسط تنامي مخاوف التعافي بفعل ارتفاع إصابات فيروس كورونا

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وكالات _ تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت بشكل كبير مع بدء التداولات اليوم مع تضرر أسهم القيمة المرتبطة بالاقتصاد وأسهم السفر بعد ارتفاع في حالات الإصابة بكوفيد-19 عالميا، مما أثار مخاوف جديدة بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي.
وفي الساعة 09:31 صباحا بالتوقيت المحلي، هبط المؤشر داو جونز 463.52 نقطة بما يعادل 1.34 في المائة إلى 34224.33 نقطة، واستهل المؤشر ستاندرد آند بورز منخفضا 50.24 نقطة أو 1.16 في المائة إلى 4276.92 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك 163.29 نقطة أو 1.13 في المائة إلى 14263.95 نقطة.
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