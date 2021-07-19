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موريتانيا تحظر صلاة عيد الأضحى وتشدد حظر التجول الليلي بسبب كورونا

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سكاي نيوز عربية – حظرت الحكومة الموريتانية إقامة صلاة عيد الأضحى، الموافق الأربعاء في نواكشوط، وشددت حظر التجول الليلي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقررت اللجنة الحكومية المكلفة مراقبة الوباء تقديم موعد بدء حظر التجول ساعتين ليصبح من الساعة العاشرة مساءً حتى السادسة صباحاً (بالتوقيت المحلي وغرينتش)، بحسب بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه الاثنين.

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وأصبح وضع الكمامة إلزاميا وتم حظر التجمعات وفق التدابير الجديدة.

تشهد موريتانيا البالغ عدد سكانها 4,5 ملايين نسمة، ارتفاعا في عدد الإصابات منذ أسبوع. وأعلنت البلاد أكثر من 22 ألف إصابة و508 وفيات منذ بداية الوباء.

كما قررت اللجنة الحكومية، بناء على رأي لجنة العلماء، “إقامة صلاة العيد في البيت”، بعد أن كان يحضرها عدد كبير من المصلين عادة في مكان عام كبير، بحسب البيان.

و أطلقت الحكومة الموريتانية، يوم الإثنين، حملة توعية من أجل احترام تدابير مكافحة فيروس كورونا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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