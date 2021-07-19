هيئة البترول تنفي وجود بنزين مغشوش في محطات تموين السيارات

دوت الخليج – نفت الهيئة المصرية العامة للبترول ما تردد على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بوجود بنزين مغشوش ومخلوط داخل بعض محطات تموين السيارات.

وأكدت الهيئة، في بيان مساء اليوم، عدم صحة هذه الشائعات، حيث يتم بصفة مستمرة ودائمة سحب عينات عشوائية من محطات الوقود وتحليلها.

وأشارت إلى أن نتائج تحليل العينات التي تمت بالمعامل المختصة أكدت أنها مطابقة للمواصفات القياسية المصرية وصحة درجة الجودة.

ونوهت الهيئة المصرية العامة للبترول إلى أنه يتم تسليم شركات التسويق شهادات مطابقة معتمدة من شركات إنتاج البنزين بعد سحب عينات من مصدر إنتاجه وإجراء تحاليل للعينات قبل التسليم للشركات بحضور مسئولي شركات التسويق، وهو ما يؤكد صلاحية ودرجة أوكتان البنزين المسلم لشركات التسويق.

وأكدت الهيئة أن الجهات الرقابية المختصة تتابع جودة المنتج وتضطلع بمنع أي تلاعب.

وناشدت الهيئة، المواطنين عدم الانسياق وراء هذه الشائعات، وفي حالة وجود أي شكوى ضد أي محطة سرعة الإبلاغ عنها لاتخاذ الإجراءات القانونية في حالة ثبوت غشها.