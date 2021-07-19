أسعار الذهب تتراجع مع صعود الدولار

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وكالات – انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين إذ فضل المستثمرون الدولار ملاذا وسط مخاوف من أن انتشار السلالة دلتا المتحورة من فيروس كورنا قد يثبط التعافي الاقتصادي العالمي.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.20% إلى 1807.30 دولار للأونصة في أواخر جلسة التداول بعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوياته منذ 13 يوليو عند 1801.46 دولار.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% لتسجل عند التسوية 1809.20 دولار للأونصة.
وارتفع الدولار 0.2% إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
ويكافح العديد من البلدان، لا سيما في آسيا، لكبح جماح السلالة دلتا شديدة العدوى لفيروس كورونا، وقد اضطرت إلى اتخاذ تدابير الإغلاق.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 2.38% إلى 25.05 دولار للأونصة، وانخفض البلاديوم 1.25% إلى 2597.00 دولارا، وهبط البلاتين 3% إلى 1068.50 دولار.
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