مال وأعمال

التموين تتابع انتظام العمل بالمخابز ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز

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أكد مديري المديريات، أن غرف العمليات المركزية التى أنشأت بالمديريات بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لم تتلقى آي شكوى حتى الآن من المواطنين حول توافر الخبز أو الوقود أو أسطوانات البوتاجاز أو السلع بالأسواق .

وأشار مديري المديريات، أن المخابز تعمل بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين على بطاقة الدعم .

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وأوضحوا  أن عددا من المخابز قد طلبت إجازة بالعيد ووفقا للضوابط المقررة فى هذا الشأن فإن الإجازة تمنح طبقا لاحتياجات المنطقه على ألا تزيد عن ثلاثين فى المائة من تعداد المخابز بالحي أو المركز أو المدينة.

واضاف مديري المديريات، أنهم يسيرون حملات على المخابز ومحطات الوقود والأسواق ومستودعات الغاز للتأكد من توافر السلع وكذلك الوقود بكل أنواعه.

من جانبهم أكد رؤساء شركات المجمعات الاستهلاكية، أن المجمعات الاستهلاكية تعمل اليوم وغدا وبعد غدا لتوفير احتياجات المواطنين من السلع .

وأشاروا إلى أن المخازن التابعه لهم تمد المجمعات بكل السلع سواء الجافه أو اللحوم الطازجه والمبردة.

من جانبه أكد أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي، أن وزير التموين يتابع مع غرفة عمليات انتظام العمل مع التأكيد على المتابعة المركزية من الوزارة لحظيا في ما يتعلق بعمل المخابز بالمحافظات وتوافر السلع بالأسواق ومحطات الوقود ويتابع أيضا مع رؤساء شركات المجمعات توافر االسلع وعمل المجمعات اليوم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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