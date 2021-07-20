البنك الدولي: 157 مليار دولار تم تخصيصها لمواجهة تداعيات كورونا خلال 15 شهرا

وكالات _ خصصت مجموعة البنك الدولي أكثر من 157 مليار دولار لمكافحة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد، خلال 15 شهرا في الفترة من الأول من أبريل 2020 وحتى 30 يونيو 2021.

وذكرت المجموعة في بيان أنها دعمت منذ بداية الوباء البلدان لمواجهة الطوارئ الصحية، وتعزيز النظم الصحية، وحماية الفقراء والضعفاء، ودعم الأعمال التجارية وخلق فرص العمل والبدء في انتعاش أخضر ومرن وشامل.

ونقل البيان عن ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، أنه منذ بداية كورونا التزمت مجموعة البنك الدولي وحشدت مبلغا قياسيا قدره 157 مليار دولار أميركي في صورة تمويل جديد، وهو مستوى غير مسبوق من الدعم لأزمة غير مسبوقة.