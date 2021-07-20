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ارتفاع إصابات كورونا يطيح بوزير الصحة التونسي

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سكاي نيوز عربية – أقال رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، وزير الصحة فوزي مهدي، اليوم الثلاثاء، وسط تبادل للاتهامات بشأن الأداء في أثناء مكافحة ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بكوفيد-19 وبطء حملة التطعيم.

وسيصبح وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي وزيرا للصحة بالنيابة في حكومة سبق أن شهدت انسحاب العديد من الوزراء بسبب توتر بين البرلمان ورئاسة الجمهورية.

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وشهدت أغلب مراكز التلقيح المعنية بالحملة الوطنية للتلقيح في تونس التي انطلقت يوم عيد الأضحى لفائدة من تتجاوز أعمارهم الـ 18 سنة، تجمّعا لآلاف المواطنين حيث شهدت باحات ومداخل المراكز اكتظاظا كبيرا وسط غياب كلي للتنظيم ودون احترام البروتوكول الصحي، ما أدى إلى حالة من الفوضى والمشاحنات.

وسجلت البلاد معدلا يوميا يناهز 145 وفاة خلال الأسبوع الفائت ووصل العدد الاجمالي للمصابين بالفيروس الى 546,233 حالة بينما توفي أكثر من 16,500 وفقا لوزارة الصحة.

وشكت مستشفيات حكومية من نفاد مادة الأكسجين خلال الأيام الأخيرة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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