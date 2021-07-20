مال وأعمال

النفط يرتفع 50 سنتا للبرميل من أدنى مستوى في شهرين

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وكالات – انتعشت العقود الآجلة للنفط الخام اليوم الثلاثاء، إذ تنافس المشاركون في السوق للاستفادة من أدنى مستوى في شهرين الذي سجله النفط في الجلسة السابقة.

ودفعت عمليات البيع أمس الاثنين، والتي كانت مدفوعة بمخاوف تبدد الطلب وسط تزياد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا، النفط للانخفاض بنحو 7% وأضر بأصول أخرى مرتفعة المخاطر.

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وبينما تفادت الأسهم عمليات بيع جديدة اليوم، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية والألمانية أيضا في مؤشر على أن المستثمرين ما زالوا قلقين.

وارتفع خام برنت 50 سنتا بما يعادل 0.7% إلى 69.12 دولار للبرميل بعد أن نزل 6.8% أمس.

وانخفض خام القياس العالمي من أكثر من 77 دولارا في أوائل يوليو، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر 2018.

وارتفع عقد الخام الأمريكي لأغسطس الذي يحل أجله 43 سنتا للبرميل إلى 66.85 دولار للبرميل بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوى في الجلسة عند 65.21 دولار، وانخفض العقد 7.5% أمس.

وبالنسبة لعقد أقرب استحقاق الشهر التالي سبتمبر، فقد ارتفع 55 سنتا أو 0.8% إلى 66.90 دولار.

ومع ذلك، لا تزال السوق متشككة في استمرار زيادة الأسعار.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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