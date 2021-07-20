الأسهم الأوروبية تمحو بعض خسائرها بدعم من شركات التعدين

وكالات – استقرت الأسهم الأوروبية الثلاثاء بعد أسوأ موجة بيع هذا العام التي شهدتها في الجلسة السابقة، وذلك بدعم مجموعة من نتائج الأعمال الإيجابية لشركات وأرقام إنتاج من شركات التعدين.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% بعد أن تسببت المخاوف بشأن سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا السريعة الانتشار وتباطؤ النمو الاقتصادي في تراجع المؤشر 2.3% أمس الاثنين.

وارتفع قطاع التعدين، وهو من القطاعات التي تحملت العبء الأكبر من عمليات البيع الضارية أمس، 1.5% بعد أن قدمت PHP جروب وأنجلو أمريكان أرقام إنتاج متفائلة.

وارتفع سهم بنك UBS السويسري 5.3% بعد الإعلان عن قفزة 63% لصافي أرباح الربع الثاني من العام، مدعوما بانتعاش تشاط إدارة الثروات.

وارتفع أيضا سهما كريدي سويس وجوليوس باير.

وارتفع سهم شركة الطيران البريطانية إيزي جيت 0.9% بعد أن قالت إنها تخطط للطيران بنسبة 60% من طاقتها قبل انتشار الجائحة، وذلك في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، فيما ارتفع سهم كارنيفال 3.3% مع توقعها استئناف الرحلات البحرية بنسبة 65% من إجمالي طاقة أسطولها بحلول نهاية 2021.

وانخفض مؤشر السفر والترفيه في أوروبا بشكل حاد من مستوياته القياسية المسجلة في أبريل مع تضرر الأسهم المرتبطة بالسفر بسبب ارتفاع الإصابات في أنحاء القارة وتغييرات في اللحظات الأخيرة لقواعد السفر.

وبعد تسجيله أعلى مستوى له على الإطلاق قبل أسبوع واحد فقط، هبط ستوكس 600 بأكثر من 3% عن هذا المستوى نتيجة المخاوف من أن يؤدي ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى تبديد الانتعاش الاقتصادي الناشئ،

ويظهر الانخفاض المتواصل في عائدات السندات استمرار المخاوف.