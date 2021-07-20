نتفليكس تحقق أرباحا دون المتوقع في الربع الثاني من 2021

وكالات – تراجعت أسهم نتفليكس بنحو 3% بعد ساعات التداول اليوم الثلاثاء، بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح وإضافات المشتركين خلال الربع الثاني أقل من المتوقع، في حين تجاوزت إيرادات الشركة التقديرات بشكل طفيف.

وجاءت ربحية السهم بنحو 2.97 دولارا مقابل 3.16 دولارا متوقع وفقًا لاستطلاع Refinitiv للمحللين، في حين سجلت الشركة إيرادات بلغت 7.34 مليار دولار مقابل 7.32 مليار دولار متوقعة.

وبلغ عدد المشتركيين الجدد 1.54 مليون مشترك مقابل توقعات بنحو 1.75 مليون.

ولم يكن المحللون يتوقعون ربعًا ضخمًا عندما يتعلق الأمر بإضافة المشتركين ، حيث توقعوا 1.75 مليون مستخدم وفقًا لـ Factset.

وقالت الشركة إنها أضافت 1.54 مليون مستخدم لإنهاء الربع بأكثر من 209 مليون عضوية مدفوعة.

وقالت نتفليكس إن نمو إيراداتها خلال الربع الأخير جاء من زيادة بنسبة 11% في متوسط عضوية البث المدفوعة و 8٪ نمو في متوسط الإيرادات لكل عضوية.

وتتوقع الشركة 3.5 مليون اشتراك جديد في الربع الثالث، بينما توقع المستثمرون 4.87 مليون صافي إضافة مشترك في الربع الثالث، وفقًا لبيانات FactSet.

ويأتي قدر كبير من التفاؤل من قائمة المحتوى القادمة على نتفليكس، حيث تم تاجيل كمية كبيرة إلى النصف الثاني من هذا العام والعام المقبل.

وقالت الشركة “إذا حققنا توقعاتنا ، فسنكون قد أضفنا أكثر من 54 مليونًا اشتراكا جديدا صافيًا مدفوعًا على مدار الـ 24 شهرًا الماضية أو 27 مليونًا على أساس سنوي خلال تلك الفترة الزمنية، وهو ما يتوافق مع المعدل السنوي للإضافات الصافية قبل فيروس كورونا”.

وتواجه نتفليكس أيضًا ضغوطًا من المقارنات الصعبة على مدار العام، حيث كان المستهلكون في خضم الجائحة العام الماضي قضوا وقتًا طويلاً على الإنترنت وفي المنازل وفي حاجة إلى الترفيه.

وقالت نتفليكس إنه في الربع الثاني ، تراجعت مشاركتها لكل فرد في الأسرة مقارنة بالعام الماضي ، لكنها لا تزال مرتفعة بنسبة 17% مقارنة بالربع الثاني من عام 2019.

ذكرت الشركة أن “الوباء تسبب في تقلبات غير عادية في نمونا ويشوه المقارنات على أساس سنوي حيث ارتفع معدل الاستحواذ والمشاركة لكل فرد في الأشهر الأولى من الوباء”.