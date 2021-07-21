نوكيا تفوز بأول عقد لها لشبكات الجيل الخامس في الصين

_ فازت شركة نوكيا بأول عقد لها لشبكات الإتصالات اللاسلكية للجيل الخامس 5G في الصين مما يؤمن لها حصة في واحد من ثلاثة عقود جديدة.

في حين، فازت شركات صينية في مقدمتها “هواوي” بنصيب الأسد في الصفقة، بحسب وثيقة نشرتها “تشاينا موبايل”.

وفازت نوكيا بحصة 10% في واحد من العقود الثلاثة، بينما حصلت منافستها إريكسون على 9.6% من عقد آخر.

وقال مصدران لرويترز، إن القيمة الإجمالية للعطاء تبلغ حوالي 6 مليارات دولار موزعة بين العقود الثلاثة.

وأضافا أن نوكيا حصلت على أربعة في المئة من مجمل العطاء.

يذكر أن الصين متقدمة على كل الدول الأخرى في استخدام شبكات الجيل الخامس، ما يجعلها أحد أكبر الأسواق لشركات البنية التحتية للاتصالات.