نوفارتس للأدوية السويسرية تربح 2.9 مليار دولار في الربع الثاني

وكالات _ أعلنت شركة الأدوية السويسرية العملاقة نوفارتس اليوم الأربعاء، ارتفاع أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 55% سنويا إلى 2.9 مليار دولار مقابل 1.87 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بفضل الأداء القوي لعلاماتها التجارية الرئيسية النامية.

وزادت أرباح المساهمين بنسبة 57% سنويا إلى 1.29 دولار لكل سهم مقابل 0.82 دولار لكل سهم خلال الفترة نفسها.

في الوقت نفسه بلغت الأرباح الصافية الأساسية مع استبعاد البنود غير المتكررة 3.72 مليار دولار بما يعادل 1.66 دولار للسهم الواحد خلال الربع الثاني من العام الحالي مقابل 3.11 مليار دولار بما يعادل 1.36دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وزاد صافي مبيعات نوفارتس خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 14% إلى 12.96 مليار دولار مقابل 11.35 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وزاد صافي المبيعات بنسبة 9% مع تثبيت الأسعار الصرف.

كان المحللون يتوقعون وصول أرباح الشركة إلى 1.52 دولار لكل سهم من خلال مبيعات بقيمة 12.51 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي.

في الوقت نفسه أبقت الشركة على توقعاتها للعام الحالي ككل حيث تتوقع نمو مبيعاتها بأقل من 5% في حين تتوقع نمو أرباح التشغيل الأساسية بنحو 5% سنويا مع تثبيت أسعار الصرف.