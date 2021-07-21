مال وأعمال

مبادلة للاستثمار تنال أفضلية في المنافسة على أصول رينوفا إنرجيا البرازيلية

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

– فازت مبادلة للاستثمار المملوكة لحكومة أبوظبي بالحق في مضاهاة أي عرض آخر أعلى لشراء بعض أصول شركة الطاقة البرازيلية المفلسة رينوفا إنرجيا، حسبما ذكرت الأخيرة في إشعار تنظيمي اليوم الأربعاء.

وقدمت مبادلة عرضا ملزما قيمته 1.1 مليار ريال (211 مليون دولار) لشراء حصة رينوفا البالغة 51 بالمئة في وحدتها برازيل بي.ٍسي.إتش، التي تملك 13 محطة كهرومائية صغيرة.

Wafa_LIE_728x90

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مبادلة للاستثمار تنال أفضلية في المنافسة على أصول رينوفا إنرجيا البرازيلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا