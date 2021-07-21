مبادلة للاستثمار تنال أفضلية في المنافسة على أصول رينوفا إنرجيا البرازيلية

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– فازت مبادلة للاستثمار المملوكة لحكومة أبوظبي بالحق في مضاهاة أي عرض آخر أعلى لشراء بعض أصول شركة الطاقة البرازيلية المفلسة رينوفا إنرجيا، حسبما ذكرت الأخيرة في إشعار تنظيمي اليوم الأربعاء.
وقدمت مبادلة عرضا ملزما قيمته 1.1 مليار ريال (211 مليون دولار) لشراء حصة رينوفا البالغة 51 بالمئة في وحدتها برازيل بي.ٍسي.إتش، التي تملك 13 محطة كهرومائية صغيرة.
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