فايزر تلجأ لمصنع إفريقي لتعزيز إمدادات لقاحها ضد كورونا للقارة

العربية _ قالت شركتا فايزر وبيونتك اليوم الأربعاء، إنهما توصلتا إلى اتفاق مع شركة تصنيع لقاحات في جنوب إفريقيا، للتعامل مع المراحل النهائية من تصنيع جرعات لقاح كورونا بدءًا من العام المقبل، والتي سيتم توفيرها حصريًا للدول الإفريقية.

وتمثل هذه الصفقة المرة الأولى التي يتم فيها إنتاج لقاح كوفيد-19 من شركة Pfizer جزئيًا في إفريقيا، ما يمكن أن يساعد في نهاية المطاف في زيادة الإمداد لقارة أدت أشهر من النقص الحاد في اللقاح فيها إلى تحصين حوالي 1.5% فقط من الناس بشكل كامل.

لكن الاتفاقية تأتي مع محاذير من شأنها أن تحد بشكل كبير من تأثيرها في وقت أدى متغير دلتا سريع الانتشار إلى زيادة عدد الإصابات وحالات الاستشفاء، ودخول القارة في مرحلة الوباء الأكثر تدميراً.

من الأهمية بمكان أن المنتِج الجنوب أفريقي، Biovac، سوف يتعامل فقط مع التوزيع والملء النهائي – المرحلة الأخيرة من عملية التصنيع، والتي يتم خلالها وضع اللقاح في قوارير وتعبئتها للشحن – وستعتمد الشركة على منشآت Pfizer في أوروبا لتصنيع مادة اللقاح وشحنها إلى منشآتها في كيب تاون.