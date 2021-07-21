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العربية _ قالت شركتا فايزر وبيونتك اليوم الأربعاء، إنهما توصلتا إلى اتفاق مع شركة تصنيع لقاحات في جنوب إفريقيا، للتعامل مع المراحل النهائية من تصنيع جرعات لقاح كورونا بدءًا من العام المقبل، والتي سيتم توفيرها حصريًا للدول الإفريقية.
وتمثل هذه الصفقة المرة الأولى التي يتم فيها إنتاج لقاح كوفيد-19 من شركة Pfizer جزئيًا في إفريقيا، ما يمكن أن يساعد في نهاية المطاف في زيادة الإمداد لقارة أدت أشهر من النقص الحاد في اللقاح فيها إلى تحصين حوالي 1.5% فقط من الناس بشكل كامل.
لكن الاتفاقية تأتي مع محاذير من شأنها أن تحد بشكل كبير من تأثيرها في وقت أدى متغير دلتا سريع الانتشار إلى زيادة عدد الإصابات وحالات الاستشفاء، ودخول القارة في مرحلة الوباء الأكثر تدميراً.
من الأهمية بمكان أن المنتِج الجنوب أفريقي، Biovac، سوف يتعامل فقط مع التوزيع والملء النهائي – المرحلة الأخيرة من عملية التصنيع، والتي يتم خلالها وضع اللقاح في قوارير وتعبئتها للشحن – وستعتمد الشركة على منشآت Pfizer في أوروبا لتصنيع مادة اللقاح وشحنها إلى منشآتها في كيب تاون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فايزر تلجأ لمصنع إفريقي لتعزيز إمدادات لقاحها ضد كورونا للقارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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