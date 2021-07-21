مال وأعمال

الأسهم الأمريكية ترتفع عند الفتح بدعم نتائج قوية للشركات

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– فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على ارتفاع اليوم الأربعاء مع تجدد التفاؤل حيال سلامة قطاع الشركات بالولايات المتحدة بعد نتائج ربع سنوية قوية من شركات مثل جونسون أند جونسون وكوكا كولا.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 45 نقطة بما يعادل 0.13 بالمئة ليصل إلى 34556.96 نقطة.

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وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 8.1 نقطة أو 0.19 بالمئة مسجلا 4331.13 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 9.9 نقطة أو 0.07 بالمئة إلى 14508.747 نقطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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