مكتب الميزانية الأمريكي يتوقع تخلفا عن سداد الدين في أكتوبر أو نوفمبر

وكالات – توقع مكتب الميزانية بالكونجرس الأمريكي، وهو هيئة غير حزبية، اليوم الأربعاء، ألا تتمكن وزارة الخزانة من سداد التزاماتها وتقديم تمويل لبرامج منافع محددة في وقت ما في أكتوبر أو نوفمبر ما لم يقر الكونجرس تشريعا يمدد سلطة الاقتراض القانونية للوزارة.

وقال المكتب “إذا حدث ذلك، لن تكون الحكومة قادرة على سداد التزاماتها بالكامل، وستؤجل سداد مدفوعات لأنشطتها، وتتخلف عن سداد التزامات ديونها، أو كليهما”.