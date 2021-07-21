منظمة الصحة: سلالة دلتا ستهيمن على العالم خلال الأشهر المقبلة

سكاي نيوز عربية – توقعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن يصبح المتحور دلتا من فيروس كورونا، الشديد العدوى والمسؤول حاليا عن أكثر من 75% من الإصابات الجديدة في عدد من الدول الكبرى، السلالة الأكثر هيمنة خلال الأشهر المقبلة.

وينتشر المتحور، الذي ظهر للمرة الأولى في الهند، في 124 دولة وإقليماً حالياً، مع انضمام 13 دولة منذ الأسبوع الماضي إلى القائمة، مقابل 180 (ست دول إضافية) يتفشى فيها متحوّر ألفا الذي ظهر في بريطانيا، و130 دولة (سبع دول جديدة) ينتشر فيها متحور بيتا الذي تم رصده لأول مرة في جنوب إفريقيا، إضافة إلى 78 دولة (ثلاث دول جديدة) يوجد فيها متحور غاما الذي ظهر في البرازيل.

وقالت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها: “من المتوقع أن يحل متحور دلتا مكان المتحورات الأخرى بسرعة ليصبح السلالة المهيمنة (من كورونا) الأكثر انتقالاً في الأشهر المقبلة”.

وباتت دلتا سبباً لأكثر من 75% من الإصابات الجديدة في عدد كبير من الدول، بينها الهند والصين وروسيا وإندونيسيا وأستراليا وبنغلادش وبريطانيا وجنوب إفريقيا والبرتغال وإسرائيل.

ولم تتضح بعد، وفق المنظمة، “الآلية الدقيقة” التي تجعل هذا المتحور أكثر قابلية للانتقال مقارنة مع السلالات الأخرى.

وأحصت المنظمة تسجيل نحو 3,4 مليون إصابة جديدة بكورونا خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 18يوليو، بزيادة نسبتها 12 في المئة عن الأسبوع السابق.

وحذّرت من أنه “بهذا المعدل، من المتوقع أن يتجاوز العدد التراكمي للحالات المبلغ عنها (منذ بداية الوباء) في أنحاء العالم مئتي مليون في الأسابيع الثلاثة المقبلة”.

وبرّرت هذا المسار بأربعة عوامل تتلخّص بظهور سلالات أكثر قابلية للانتشار، والتراخي في اتباع تدابير الصحة العامة واختلاط اجتماعي أقوى وواقع أن العديد من الأشخاص لم يتلقوا اللقاح بعد.

وارتفع، خلال الأسبوع الماضي، عدد الحالات الجديدة بنسبة ثلاثين في المئة في غرب المحيط الهادئ و21 في المئة في أوروبا، بحسب المنظمة.

وسجّلت إندونيسيا العدد الأكبر من الإصابات (350273) بزيادة قدرها 44%، تليها بريطانيا (296447) بزيادة 41%، ثم البرازيل (287610) التي سجّلت انخفاضاً بنسبة 14%.

ومع ذلك، ظلّ عدد الوفيات الأسبوعي، البالغ 57 ألف شخص، مستقراً مقارنة مع الأسبوع السابق.