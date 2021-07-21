جونسون آند جونسون تتوقع مبيعات بقيمة 2.5 مليار دولار من لقاح كورونا في 2021

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وكالات – قالت شركة جونسون آند جونسون يوم الأربعاء إنها تتوقع أن تبلغ مبيعاتها من لقاح فيروس كورونا 2.5 مليار دولار هذا العام، حتى مع تزايد المخاوف بشأن فعالية اللقاح ضد متغير دلتا.
وأعلنت الشركة أيضًا عن أرباح وعائدات فاقت توقعات وول ستريت في الربع الثاني، حيث بلغت ربحية السهم 2.48 دولار لكل سهم مقابل 2.27 دولار متوقع، والإيرادات 23.31 مليار دولار مقابل 22.21 مليار دولار متوقعة.
وحققت الأعمال الصيدلانية لشركة J & J ، التي طورت لقاح كورونا ، إيرادات بقيمة 12.59 مليار دولار، بزيادة قدرها 17.2% على أساس سنوي.
في حين حققت وحدة المستهلك في الشركة، التي تصنع منتجات مثل غسول الوجه Neutrogena و Listerine ، إيرادات بقيمة 3.7 مليار دولار، بزيادة 13.3 ٪ عن العام السابق.
وحققت وحدة أجهزتها الطبية 6.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 62.7%.
بلغت المبيعات العالمية للقاح جونسون آند جونسون في هذا الربع 164 مليون دولار.
وتتوقع J&J ربحًا للعام بأكمله من 9.50 دولارًا إلى 9.60 دولارًا للسهم، مقارنةً بتوقعاتها السابقة البالغة 9.30 دولارًا أمريكيًا إلى 9.45 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
وتتوقع إيرادات تتراوح بين 92.5 مليار دولار و 93.3 مليار دولار، مقارنة مع توقعاتها السابقة البالغة 89.3 مليار دولار إلى 90.3 مليار دولار.
وتأتي النتائج المالية بعد يوم من دراسة جديدة أشارت إلى أن لقاح J&J أقل فاعلية ضد متغيرات دلتا ولامدا مقارنة بالفيروس الأصلي.
ويقترح الباحثون الآن أنه قد تكون هناك حاجة إلى جرعة معززة لمتلقي J&J.
وتتعارض الدراسة مع تقرير من الشركة، الذي وجد أن الجرعاة فعالة ضد دلتا، خاصة ضد الأمراض الشديدة والاستشفاء، حتى بعد ثمانية أشهر من التلقيح.
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