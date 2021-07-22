إيلون ماسك: تسلا ستبدأ على الأرجح في قبول بيتكوين مرة أخرى

وكالات – قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إنها ستبدأ على الأرجح في قبول بيتكوين لشراء السيارات مرة أخرى.

قال ماسك، يوم الأربعاء، في مؤتمر B-Word: “يبدو أن بيتكوين يتحول كثيرًا نحو مصادر الطاقة المتجددة وأن مجموعة من محطات الفحم الثقيلة التي كانت تستخدم … قد تم إغلاقها، خاصة في الصين”.

واضاف “أريد أن أبذل مزيدًا من العناية الواجبة للتأكيد على أن النسبة المئوية لاستخدام الطاقة المتجددة من المرجح أن تبلغ أو تزيد عن 50% وأن هناك اتجاهًا نحو زيادة هذا العدد، إذا كان الأمر كذلك فمن المرجح أن تستأنف تسلا قبول العملة المشفرة”.

في مايو ، قال ماسك على تويتر إن الشركة ستعلق شراء المركبات باستخدام بيتكوين خوفًا من “الاستخدام المتزايد بسرعة للوقود الأحفوري لتعدين العملة”.

ومنذ ذلك الحين، اتخذت بكين إجراءات صارمة ضد العملات المشفرة، وطردت عمال المناجم في البلاد، الذين بدأوا منذ ذلك الحين في التعامل مع أماكن أخرى.

وتُظهر بيانات جديدة من جامعة كامبريدج أن العديد من عمال المناجم يتجهون إلى الولايات المتحدة، والتي تعد الآن ثاني أكبر وجهة لعمال تعدين بيتكوين في العالم.

وتعد الولايات المتحدة موطن لبعض من أرخص مصادر الطاقة على هذا الكوكب، والتي في كثير من الأحيان قابلة للتجديد.

وقال فريد ثيل من Marathon Digital إن معظم عمال المناجم الجدد في أمريكا الشمالية سيتم تشغيلهم بواسطة مصادر الطاقة المتجددة، أو الغاز الذي يقابله اعتمادات الطاقة المتجددة.

وقدر الرئيس التنفيذي لشركة Compass Whit Gibbs أن تعدين بيتكوين في الولايات المتحدة يتم تشغيله بنسبة تزيد عن 50% من مصادر الطاقة المتجددة.

وقال ماسك: “الطاقة المتجددة طويلة المدى ستكون أرخص طاقة، لكنها لا تحدث بين عشية وضحاها، ولكن طالما أن هناك جهدًا واعيًا وحازمًا من قبل مجتمع التعدين للتحرك نحو مصادر الطاقة المتجددة، فمن الواضح أن تسلا يمكنها دعم ذلك.”

وارتفعت العملة المشفرة في تداولات اليوم بنحو 8%.