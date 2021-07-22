إيرباص تبدأ تسليم طائرات A350 في الصين

شينخوا _ افتتحت شركة ايرباص مشروع طائراتها A350 في مركز استكمال وتسليم الطائرات عريضة البدن في تيانجين بشمالي الصين. وهذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها شركة صناعة الطائرات الأوروبية مثل هذا المشروع لطائرة A350 خارج أوروبا.

وسُلمت طائرة A350 إلى شركة طيران شرق الصين في مركز الإنجاز والتسليم التابع لشركة ايرباص تيانجين للطائرات العريضة البدن يوم الأربعاء.

وقال جورج شو، نائب الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص والمدير التنفيذي لشركة إيرباص الصين: “تقدر إيرباص الصين كسوق إستراتيجي طويل الأمد. ولدينا ثقة كاملة في مرونة وديناميكية اقتصاد الصين وصناعة الطيران فيها”.

وأضاف شو أن “الخطوة الجديدة توضح التزاماتنا بتعميق التعاون المربح للجانبين مع الصين وخدمة العملاء المحليين بشكل أفضل من خلال المزيد من الحلول والموارد المحلية”.

وسيتم تسليم ما مجموعه خمس طائرات A350 عريضة البدن في تيانجين في عام 2021، كما أن المزيد من عمليات التسليم للعملاء الصينيين جارية حيث رفع المركز معدل إنتاجه وتعافي الطلب في السوق، وفقًا لإيرباص الصين.

A350 هي الجيل الجديد من طائرات إيرباص عريضة البدن، وتركز هذه الطائرة على الأداء البيئي ومدى الطيران والراحة. وحتى الآن، تلقت الشركة 915 طلبية للطائرة وسلمت حوالي 430 طلبية حول العالم. ما يقرب من 10 في المائة من عمليات التسليم كانت إلى السوق الصينية.

ويضم مركز استكمال وتسليم شركة ايرباص تيانجين للطائرات عريضة البدن الذي يقع بالقرب من موقع خط التجميع النهائي لعائلة إيرباص A320 في تيانجين، يضم مرفقًا لتجهيز الكابينة وتأثيثها ومتجرا للطلاء.