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وكالة فيتش تبقي على التصنيف الائتماني لكوريا الجنوبية مع نظرة مستقبلية مستقرة

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وكالات _ أبقت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” على التصنيف الائتماني لكوريا الجنوبية عند “-AA” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتوقعت فيتش أن يصل معدل نمو اقتصاد كوريا الجنوبية لهذا العام إلى 4.5 %، قائلة إنه على الرغم من أن الانتشار الأخير لفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية يشكل تهديدا لانتعاش الاستهلاك، لكن إمدادات لقاحات كورونا تزداد.

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وقالت إنها تتوقع أن يحقق اقتصاد كوريا الجنوبية نموا قدره 3.1 % في العام المقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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