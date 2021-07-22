مال وأعمال

البنك المركزي المصري الأوروبي يبقي على معدل الفائدة عند 0 %

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وكالات _ قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري الأوروبي اليوم الخميس الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير عند المستويات الصفرية على عمليات إعادة التمويل الرئيسية، وعند مستويات 0.25% على الإقراض الهامشي، على أن يظل معدل الفائدة على الإيداع عند مستويات -0.50%، وذلك خلال اجتماع يوليو الجاري.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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