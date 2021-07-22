البنك المركزي المصري الأوروبي يبقي على معدل الفائدة عند 0 %

وكالات _ قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري الأوروبي اليوم الخميس الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير عند المستويات الصفرية على عمليات إعادة التمويل الرئيسية، وعند مستويات 0.25% على الإقراض الهامشي، على أن يظل معدل الفائدة على الإيداع عند مستويات -0.50%، وذلك خلال اجتماع يوليو الجاري.

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