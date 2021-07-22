الرقابة الدوائية في أوروبا تضيف خللا عصبيا نادرا للأعراض الجانبية للقاح جونسون آند جونسون

– قالت الجهة التنظيمية للدواء في أوروبا اليوم الخميس، إنها أضافت خللا عصبيا نادرا يعرف باسم متلازمة جيلان باريه كعرض جانبي محتمل للقاح جونسون آند جونسون المضاد لمرض كورونا بعد مراجعة 108 حالات مسجلة في العالم.

وقالت هيئة الرقابة على الدواء في الاتحاد الأوروبي “بعد تقييم البيانات المتاحة، خلصت لجنة السلامة إلى احتمال وجود علاقة بين لقاح جونسون آند جونسون للوقاية من مرض كوفيد-19 وبين متلازمة جيلان باريه”.