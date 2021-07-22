- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
– قالت الجهة التنظيمية للدواء في أوروبا اليوم الخميس، إنها أضافت خللا عصبيا نادرا يعرف باسم متلازمة جيلان باريه كعرض جانبي محتمل للقاح جونسون آند جونسون المضاد لمرض كورونا بعد مراجعة 108 حالات مسجلة في العالم.
وقالت هيئة الرقابة على الدواء في الاتحاد الأوروبي “بعد تقييم البيانات المتاحة، خلصت لجنة السلامة إلى احتمال وجود علاقة بين لقاح جونسون آند جونسون للوقاية من مرض كوفيد-19 وبين متلازمة جيلان باريه”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرقابة الدوائية في أوروبا تضيف خللا عصبيا نادرا للأعراض الجانبية للقاح جونسون آند جونسون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.