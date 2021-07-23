إيطاليا تمدد حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا لنهاية العام

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روسيا اليوم _ نقلت وكالة الأنباء الحكومية الإيطالية “أنسا” عن مصادر مطلعة أن سلطات البلاد قررت تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بجائحة كورونا إلى 31 ديسمبر.
وقالت وكالة “آكي” إنه من المتوقع أن تقر حكومة إيطاليا في وقت لاحق من اليوم الخميس إلزامية إبراز الشهادة الصحية اعتبارا من 5 أغسطس القادم لدخول الباحات الداخلية للحانات والمقاهي والمطاعم، إضافة إلى الصالات الرياضية ودور السينما والمسارح والمتاحف والملاعب والحفلات الموسيقية.
وخلافا لما تردد سابقا، يكفي تلقي جرعة واحدة (وليس جرعتين) من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أو شهادة فحص سلبي للفيروس في غضون الـ48 ساعة الأخيرة للحصول على الشهادة الصحية.
وينبغي أن تدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ بحلول 23 يوليو الجاري لتجنب تحول مقاطعات (من بينها لاتسيو وسردينيا وصقلية وفينيتو) إلى اللون الأصفر بناء على المعايير المعمول بها حاليا، والتي تصنف المناطق بهذا اللون عندما تتجاوز الإصابات بها 50 حالة لكل 100 ألف نسمة.
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