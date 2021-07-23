أسهم تويتر تقفز 8% بعد تسجيل أسرع نمو للإيرادات منذ 2014

سي ان بي سي _ ارتفعت أسهم تويتر بما يصل إلى 8% في تداولات ما بعد الإغلاق اليوم الخميس، بعد أن أعلنت شركة التواصل الاجتماعي عن أرباح الربع الثاني التي جاءت أقوى مما توقعه المحللون.

الشركة قالت أن الأرباح بلغت 20 سنتًا للسهم مقابل 7 سنتات كما كان متوقعًا من قبل المحللين في استطلاع أجرته ريفينتيف.

فيما وصلت الإيرادات لـ1.19 مليار دولار مقابل 1.07 مليار دولار كما توقع المحللون في استطلاع أجرته ريفينتيف.

و المستخدمون النشطون يوميًا الذين يمكن تحقيق الدخل منهم 206 مليون مقابل 206.2 مليون كما هو متوقع من قبل المحللين الذين استطلعت آراءهم StreetAccount.

ونمت إيرادات تويتر بنسبة 74% على أساس سنوي في الربع الثاني ، حيث أشارت الشركة إلى “زيادة كبيرة في طلب المعلنين”.

و في الربع السابق ، ارتفعت الإيرادات بنسبة 28%.

وتسارعت وتيرة النمو مع دخول الشركة ربع السنة عندما انخفضت الإيرادات بنحو 19% ، مما أدى إلى أقوى نمو منذ عام 2014.