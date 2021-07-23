- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
– سجلت روسيا 23811 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، منها 3425 في موسكو ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى ستة ملايين و78522.
وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة إن 795 شخصا توفوا لأسباب مرتبطة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية وبهذا ترتفع حصيلة الوفيات إلى 152296.
وتصدر وكالة الإحصاءات الاتحادية تقريرا منفصلا، وقالت إن روسيا سجلت نحو 290 ألف وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ أبريل 2020 حتى مايو 2021.
وتواجه روسيا زيادة في الإصابات بالمرض، وترجع السلطات ذلك إلى انتشار السلالة دلتا وبطء معدل التطعيم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تسجل 795 وفاة وأكثر من 23 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.