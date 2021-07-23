نمو أرباح شلمبرجير إلى 431 مليون دولار في الربع الثاني مع انتعاش نشاط حقول النفط

– أعلنت شركة شلمبرجير اليوم الجمعة ارتفاع صافي الدخل في الربع الثاني من العام، إذ أدى انتعاش أسعار النفط الخام إلى إحياء الطلب على خدمات الشركة لحقول النفط والمعدات ذات الصلة.

وقال أكبر مزود لخدمات حقول النفط في العالم إن صافي الدخل بلغ 431 مليون دولار أو 30 سنتا للسهم للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو مقارنة مع 299 مليون دولار أو 21 سنتا للسهم في الربع الأول.