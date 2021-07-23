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أوروبا تسمح بلقاح موديرنا للأطفال من 12 عاما

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العربية نت _ أوصت وكالة الأدوية الأوروبية بالموافقة على تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما بلقاح “موديرنا” المضاد لكوفيد-19.

وهذه هي المرة الأولى التي يسمح فيها بتطعيم أشخاص دون سن الثامنة عشرة باللقاح.

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إلى هذا، قالت الهيئة المشرفة على تنظيم الدواء في الاتحاد الأوروبي في قرار صدر اليوم الجمعة، إن الأبحاث التي أجريت على أكثر من 3700 طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما أظهرت أن لقاح “موديرنا” – الذي حصل بالفعل على تصريح استخدام للبالغين في أوروبا- أنتج استجابة مماثلة للأجسام المضادة.

الخيار الوحيد للأطفال

حتى الآن، كان اللقاح الذي تنتجه شركة “فايزر” الأمريكية وشريكتها الألمانية “بيونتك”، هو الخيار الوحيد المتوافر للأطفال في أميركا الشمالية وأوروبا.

وتدرس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية حاليا ما إذا كانت ستمدد التصريح باستخدام لقاح “موديرنا” للأطفال دون سن 18 أم لا.

وفي ظل استمرار نقص إمدادات اللقاحات العالمية، ما زال عدد كبير من دول العالم يكافح لتوفير اللقاحات للبالغين.

 

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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