موانئ دبي العالمية توقع اتفاقية مع روسيا للشحن عبر طريق الملاحة الشمالي

روسيا اليوم _ وقعت شركة الطاقة النووية الحكومية الروسية “روساتوم” الجمعة، مع الشركة الإماراتية “موانئ دبي العالمية” اتفاقية للتعاون المشترك في مجال تطوير شحن الحاويات عبر ممر الملاحة الشمالي.

وجرى توقيع الوثيقة في مؤتمر “يوم القطب الشمالي”، الذي تنظمه شركة “روساتوم” في مدينة سان بطرسبورغ الروسية اليوم.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير حركة مرور الحاويات التجريبية بين شمال غرب أوروبا وشرق آسيا عبر منطقة القطب الشمالي، وتحديدا عبر ممر الملاحة الشمالي، الذي يسمح للسفن بالوصول من آسيا إلى أوروبا بمدة أقل مقارنة بمسارات تقليدية أخرى.

ووفقا للخدمة الصحفية لشركة “روساتوم” فقد وقع الاتفاقية من جانب الشركة الروسية مديرها أليكسي ليخاتشيف ومن جانب الشركة الإماراتية رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة “موانئ دبي العالمية” سلطان أحمد بن سليم.

كذلك تم التوقيع على اتفاقية تعاون أخرى، والتي سيتم في إطارها إنشاء شركة مشتركة لمشروع ترانزيت تجريبي عبر ممر الملاحة الشمالي.

وبحسب تصريحات بن سليم للصحفيين فإن “موانئ دبي العالمية” تخطط لاستثمار نحو ملياري دولار في جميع مشاريعها في روسيا.

وممر الملاحة الشمالي يمتد عبر منطقة القطب الشمالي ويربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ عبر المتجمد الشمالي. وتعمل روسيا باهتمام شديد على تطوير الممر البحري.

وتخطط موسكو لاستخدام الممر لتصدير النفط والغاز الى الأسواق الخارجية، خاصة وأن معظمه بات خاليا من الجليد إلى حد كبير. ومن المتوقع أن يصبح ممر الملاحة الشمالي، طريقا تجاريا رئيسيا للبضائع المشحونة بين أوروبا وآسيا في المستقبل.