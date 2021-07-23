مال وأعمال

المركزي الأوروبي يعتزم رفع القيود على التوزيعات النقدية للبنوك

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وكالات _ أعلن البنك المركزي المصري الأوروبي اعتزامه رفع القيود المفروضة على صرف التوزيعات النقدية لمساهمي أغلب البنوك وإعادة شراء أسهمها، في الوقت الذي حث فيه البنوك على استمرار توخي الحذر في ظل عدم الوضوح المحيط بجائحة فيروس كورونا حتى الآن.

وقال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الجمعة “قررنا عدم تمديد توصية البنوك بالحد من التوزيعات النقدية بعد سبتمبر 2021 بدلا من ذلك سيتولى المراقبون تقييم خطط التوزيعات ورأس المال لكل بنك كجزء من عملية الرقابة الدورية”.

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ومع عودة اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي إلى الازدهار مع التوسع في برامج التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وإعادة فتح الأعمال لم يكن أمام البنك المركزي المصري خيارات عديدة سوى رفع القيود على التوزيعات النقدية، والتي قال أغلب المصرفيين إنها أدت إلى تراجع أسعار أسهم البنوك.

وكان بنك إنجلترا المركزي قد قرر في وقت سابق من الشهر الحالي رفع القيود على التوزيعات النقدية للبنوك في بريطانيا.

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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