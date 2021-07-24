الهند تسجل أكثر من 39 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و546 وفاة

وكالات _ ذكر بيان حكومي أن الهند سجلت اليوم السبت أكثر من 39 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، و546 وفاة جراء هذا الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وجاء في البيان: “تم تسجيل 39097 إصابة جديدة بكوفيد-19 ، ليبلغ إجمالي المصابين 31.332.159 شخصا، بينما توفي 546 شخصا آخر بسبب هذا المرض الفيروسي، مما رفع عدد الوفيات إلى 420016”.